Coronavirus en Belgique : le syndicat chrétien dépose un préavis de grève pour le personnel de Bruxelles-Propreté

Le syndicat chrétien a indiqué dimanche avoir introduit un préavis de grève couvrant tous les travailleurs de Bruxelles-Propreté, tandis que gel hydroalcoolique et autres mesures de distanciation sociale se font attendre, estime-t-il.

"Alors que la deuxième vague est là et que le taux d'absentéisme grimpe, les directives des autorités fédérales et régionales - comme le télétravail obligatoire où cela est possible, la distribution de masques et la distanciation sociale - ne sont toujours pas respectées par la direction", s'insurge Rudi De Coster, secrétaire régional d'ACV Openbare Diensten à Bruxelles.

"Les agents se croisent toujours par dizaines, voire centaines, en début de service dans les vestiaires. Seul le départ en tournée de collecte a lieu de manière plus échelonnée", fustige-t-il.

Le préavis de grève vise dès lors à mettre la pression sur les autorités bruxelloises pour qu'elles prennent toutes les mesures afin d'assurer la sécurité des travailleurs de Bruxelles-Propreté.

Outre les éboueurs, les services de gestion et les employés responsables des différents dépôts se joignent exceptionnellement aux actions. "Une mauvaise communication, un manque de respect envers le personnel ainsi qu'une gestion de crise inadéquate de la part de la direction a conduit les syndicats à déposer une plainte auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation, mais rien ne change", conclut M. De Coster.