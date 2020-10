Coronavirus en Belgique : le Brabant wallon instaure un couvre-feu entre 1h et 6h

La décision vient de tomber, Gilles Mahieu, le gouverneur du Brabant wallon a pris la décision de faire passer sa province sous couvre-feu. Plus personne ne pourra se trouver dans la rue entre 1h et 6h du matin. Cette mesure entrera en vigueur dans la nuit de mardi à mercredi dans le Brabant wallon.

Depuis plusieurs jours, les provinces prennent des mesures pour lutter contre le coronavirus. Le Brabant wallon et le Luxembourg, provinces à l'augmentation de cas la plus importante, ont passé la vitesse supérieure avec ce que l'on peut appeler un confinement nocturne.

D'autres mesures seront d'application à partir du 13 octobre à minuit en Brabant wallon: comme dans les autres provinces wallonnes, les citoyens âgés de plus de 12 ans, auront l'obligation d'être en possession d'un masque en permanence. Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente, les bâtiments publics, les cimetières lors des funérailles et pendant la période de la Toussaint (du 30 octobre au 3 novembre).

Toute activité impliquant le porte-à-porte pour des enfants (on vise ici les animations d'Halloween) est interdite en Brabant wallon. Les organisateurs d'événements pour les salles de fête, réceptions et autres banquets ont aussi l'obligation de déclarer ces événements par mail auprès de la zone de police concernée, au plus tard 24 heures à l'avance, en mentionnant notamment l'horaire et le nombre de personnes attendues.

Interdiction de consomme de l'alcool dans l'espace public 24h/24

Du côté des "amplifications de mesures précédentes", l'interdiction de consommer de l'alcool dans l'espace public, initialement imposée entre 1h et 6h du matin, est étendue à toute la journée. Il sera aussi interdit de consommer des boissons et des aliments sur les brocantes, marchés et assimilés, endroits où le masque est par ailleurs obligatoire. Durant quinze jours, les buvettes des clubs de sport en Brabant wallon ne pourront plus servir de boissons alcoolisées, et seront fermées trente minutes après la dernière activité sportive. Les buvettes temporaires le long de parcours d'épreuves sportives, elles, seront interdites et les vestiaires des clubs sportifs, à part pour les piscines, seront fermés. Une dérogation peut toutefois être accordée par la commune si l'utilisation est réservée aux joueurs et à l'encadrement.

"Nous avons conscience qu'il faut au maximum maintenir nos activités et notre vie sociale. Certaines mesures sont fortes mais proportionnées et nécessaires pour limiter la propagation du virus. En interdisant les déplacements une partie de la nuit, on met une barrière en plus à la circulation du virus. Ce n'est pas une mesure anodine mais elle est moins impactante. Avec ces mesures, tous les secteurs peuvent continuer de travailler (pas de discrimination). Notre objectif n'est pas d'avoir des PV dressés par la police mais bien de rappeler la norme, les règles sanitaires en l'occurrence, pour préserver notre système de santé et les plus fragiles", indique un communiqué du gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu.

Dérogations pour les travailleurs

"Il faut ralentir la circulation exponentielle du virus en prenant des mesures barrières" a expliqué Gilles Mahieu dans notre JT de 19h30. "Le but est de protéger les plus faibles de la manière la moins impactante possible. Cette mesure sera d’application pour une période de 15 jours. Des dérogations seront délivrées pour les travailleurs."

Cette mesure est également à l’étude dans le Hainaut et à Namur. "Ce n’est pas une source de confusion. On a juste adapté les mesures à nos territoires."

La province de Liège attend quand à elle des mesures dictées par le fédéral. "La province ne décrétera pas de couvre-feu. On ne veut pas étrangler les gens" détaille le porte-parole du gouverneur de la province de Liège.

Pas de nouvelles mesures dans les autres provinces

Les trois autres provinces wallonnes n'ont pas, pour l'heure, franchi le pas. "Suite à la réunion de concertation ce jour entre les cinq gouverneurs wallons, prolongée par une concertation avec le Centre national de crise, il est ressorti qu'il n'y avait pas une demande du niveau fédéral quant à la prise d'une décision de confinement nocturne applicable de manière uniforme sur le territoire wallon", indique dans un communiqué le gouverneur de Namur.

A Namur, une conférence des 38 bourgmestres de la province doit se tenir par vidéoconférence mercredi. Le gouverneur Denis Mathen prendra par ailleurs des contacts spécifiques avec certains bourgmestres concernés par l'enseignement universitaire.

