Coronavirus en Belgique : la Flandre veut avoir vacciné tous ses habitants à risque pour le 23 mai

Selon le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke, toutes les personnes de Flandre présentant des comorbidités devraient avoir reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 d'ici au 23 mai. Cela représente 836.000 personnes, a-t-il expliqué au Parlement flamand mardi.

Certains centres de vaccination du nord du pays ont commencé dans la semaine du 19 avril à administrer du vaccin contre le coronavirus aux personnes considérées comme "à risque", après avoir privilégié le personnel des soins de santé, les collectivités de soins et les personnes âgées (65 ans et plus).

►►► À lire aussi : Coronavirus à Bruxelles : la vaccination rajeunit au galop

Entre-temps, quasi tous les centres devraient avoir débuté la vaccination de cette catégorie de population.

93,2% des 65 ans et plus de Flandre ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. La Région maintient son objectif d'avoir administré au moins une dose à tous ses habitants adultes pour le 11 juillet, date de la fête communautaire. D'ici à la fin de l'été, ils devraient alors tous être intégralement couverts (deux doses, sauf pour le vaccin Janssen qui n'en requiert qu'une seule), et le but serait de déjà commencer à vacciner des adolescents à partir du mois de juillet, selon Wouter Beke.