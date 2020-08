Coronavirus en Belgique : en Flandre, les compétitions sportives peuvent reprendre

Le ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA) annonce ce mercredi que toutes les compétitions sportives dépendant de la communauté flamande peuvent reprendre "dans le respect des protocoles édictés par le Conseil National de Sécurité". Les compétitions de football pourront donc avoir lieu le week-end prochain.

"Je pense que, quelques jours avant la date de reprise prévue, vous devez assumer cette responsabilité et prendre une décision claire", déclare Ben Weyts. "Les compétitions sportives ont recommencé ou recommencent dans toute l'Europe, y compris dans les zones rouges comme Barcelone ou Leicester. Les sports se pratiquent à tous les niveaux. Si nos compétitions ne reprennent pas, vous vous déclarez presque capitale mondiale du Covid."

Les communes et les fédérations ont leurs mots à dire

La décision du ministre concerne tant les compétitions amateurs que professionnelles. Selon Ben Weyts, les communes et les fédérations sportives ont la possibilité d'imposer des mesures plus strictes ou de ne pas relancer les compétitions.

Cette décision permet donc aux clubs de football professionnels de l'Antwerp, du Beerschot, de Malines et de Westerlo de jouer leurs matchs à domicile. Mercredi, la gouverneure de la province d'Anvers, la plus touchée en ce moment par l'épidémie de Covid-19, avait annoncé un ajustement et un assouplissement des mesures sanitaires. Mais, selon Cathy Berx, la décision concernant les compétitions sportives revenait au ministre des Sports.

Dans la soirée, Ben Weyts a annoncé avoir pris la décision sans attendre ses homologues francophone et germanophone rencontrés mercredi. Selon le ministre N-VA, ses collègues voulaient attendre de nouvelles consultations avec des fédérations sportives.