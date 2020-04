Coronavirus en Belgique : deux personnes arrêtées pour avoir craché et toussé vers des policiers à Anvers

La police locale d’Anvers a interpellé ce week-end deux personnes qui avaient craché et toussé vers des policiers en disant qu’elles étaient infectées par le coronavirus, indique ce lundi le parquet d’Anvers.

Les deux individus ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Les deux incidents ont eu lieu samedi soir. Dans un premier cas, un homme de 53 ans, impliqué dans un accident, est devenu agressif et a prétendu qu’il était atteint par le coronavirus et qu’il contaminerait les policiers. Il a alors commencé à cracher et tousser alors qu’il était transporté à l’hôpital.

►►► Lire aussi : confinement en Belgique : des règles plus claires pour la police, mais des interprétations toujours possibles

Le second incident s’est déroulé à la suite d’une bagarre. Un homme de 38 ans a alors craché et toussé vers les policiers en prétendant aussi être contaminé. Ce suspect qui a été transporté à l’hôpital est resté agressif et a de nouveau craché vers les policiers et le personnel soignant.