Coronavirus en Belgique: comment un fritkot de Vilvorde organise désormais la vente des frites (vidéo)

Un dispositif strict qui a visiblement plu aux clients dès vendredi soir, veille de mise en place des mesures fédérales. Les clients semblent comprendre et adhérer, comme ils l’indiquent sur Facebook. "Chacun organisait son petit bout de terrain comme vous le faites ce serait bien plus simple et serein pour tout le monde. Chacun doit se responsabiliser et respecter les consignes ! Bravo !!! Bel exemple !!", écrit cette cliente. "Bravo Sam et Tim c est comme ça que l on passera cette pandémie", commente cet internaute.

"Un grand grand merci à tous nos clients pour suivre les précautions qui concerne le coronavirus", écrivent les patrons sur Facebook.