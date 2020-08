Coronavirus en Belgique : avoir un masque avec soi devient obligatoire dans le Hainaut

Avoir un masque sur soi deviendra obligatoire dans toute la province du Hainaut à partir de mercredi midi, annonce le gouverneur Tommy Leclercq dans SudPresse. La vente et la consommation d'alcool seront également interdites sur les aires autoroutières entre 22h et 6h.

Ces deux mesures, qui entreront en vigueur ce mercredi à midi, complètent les règles nationales ou locales qui imposent le port du masque en certains endroits. "La vie est faite de circonstances fortuites. En cas de crevaison par exemple, on appelle les secours et on entre en contact avec des personnes qui ne font pas partie de notre bulle", explique le gouverneur. "Avoir son masque sur soi permettra de répondre à ce genre de situation."

Le Hainaut est la première province à prendre cette mesure, ajoute SudPresse. Seule la ville d'Anvers l'avait adoptée depuis la fin du mois de juillet.

Le gouverneur a par ailleurs décidé d'interdire la vente de boissons alcoolisées dans les magasins des stations-service du réseau autoroutier entre 22h et 6h, ainsi que la consommation d'alcool sur leurs parkings durant les mêmes heures. Il justifie cette mesure par la recrudescence de rassemblements de personnes qui se rendent sur les aires d'autoroute pour y faire la fête après la fermeture des night-shops et des cafés.

En cas d'infraction à cette interdiction, les contrevenants risquent une peine de prison (jusqu'à 14 jours) et/ou une amende (jusqu'à 200 euros).