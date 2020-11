Coronavirus: en Belgique, 5 à 10 pharmacies ferment chaque semaine

En Belgique, cinq à dix pharmacies ferment temporairement leurs portes par manque de personnel. Le secteur est lui aussi en pénurie. Une situation problématique alors que les officines entament leur plus grosse période de l'année : l'hiver.

Le constat vaut pour l'ensemble du territoire belge. Le secteur n'est, lui non plus, pas épargné par la crise sanitaire. "Le mois dernier, on consentait déjà que 11% des pharmacies avaient un membre du personnel positif au covid tandis que 31% d'entre elles avaient au moins un membre du personnel en quarantaine, explique Nicolas Echement, Président de l'Union des Pharmaciens. Les pharmacies sont de petites entreprises avec peu d'employés. Dès que le pharmacien titulaire est absent, la structure est obligée de fermer. Il n'y a pas assez de pharmaciens sur le marché pour pallier la demande."

Une situation compliquée pour les citoyens qui, depuis le début de la crise, se rendent de plus en plus dans leur pharmacie. Désormais, certains doivent se rendre dans une commune avoisinante pour se procurer des médicaments. "Les mois d'hiver sont des mois où nous avons l'habitude de travailler à plein régime, reprend Nicolas Echement. En plus de nos patients chroniques, il y a toutes les petites maladies, la distribution des vaccins dans un certain laps de temps, etc. Le manque de personnel entraîne plus de difficultés à répondre à la demande des patients."

Des fermetures qui n'arrangent personne, vu le contexte et la période de l'année, mais qui sont heureusement temporaires.