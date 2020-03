Coronavirus: des volontaires recherchés pour l'aide alimentaire envers les plus démunis

Des volontaires sont recherchés pour soutenir le secteur de l'aide alimentaire envers les plus démunis, indique mardi le SPF Intégration sociale.

"Les banques alimentaires, CPAS, et associations actives dans le secteur de l'aide alimentaire fournissent quotidiennement une aide substantielle aux plus démunis. Actuellement, ce secteur manque de personnes pour assurer ses missions, et a besoin de bénévoles."

Seules les personnes ne présentant aucun symptôme du Covid-19 peuvent se porter volontaires. Il n'est pas possible de soumettre les candidats volontaires à un contrôle médical, mais toutes les règles concernant la distanciation sociale édictées par le gouvernement seront strictement appliquées, assure-t-on au SPF. Une commande de 15.000 masques est actuellement en cours et sera répartie entre les différentes organisations participantes.

Aucun nombre de volontaires recherchés n'est avancé mais de nombreuses personnes se sont déjà présentées, a précisé Jozef Mottar, administrateur délégué de la Fédération des Banques alimentaires. Elles assureront des tâches de soutien logistique diverses, essentiellement la préparation et la répartition des paquets de nourriture.

Toute personne intéressée peut se manifester à l'adresse suivante https://admin.bourseauxdons.be/signup/volunteer.