Coronavirus : des travailleurs de bpost ne se sentent pas suffisamment protégés contre le coronavirus

Les travailleurs du centre de tri de bpost à Fleurus sont inquiets. Ils estiment que les dispositions prises au sein de l’entreprise pour les protéger contre le covid-19 doivent encore être renforcées.

Certains nous ont contactés pour dénoncer des distances de sécurité insuffisantes sur certaines lignes de production.

Ils estiment aussi que les travailleurs affectés par exemple à la gestion manuelle des colis sont trop exposés…

Du côté des syndicats, on tempère toutefois. "Nous avons relevé certains problèmes mais à chaque fois, nous avons été écoutés par la direction, estime Luc Vanhaverbeke, permanent CSC Transcom pour le Hainaut. Evidemment le risque zéro n’existe pas mais il y a des consignes et il faut les respecter. Du gel désinfectant a été mis à la disposition des travailleurs et l’espace est généralement suffisant pour garder ses distances ! "

La direction veut elle montrer toute sa bonne volonté dans ce contexte particulier. Delphine Van Bladel la porte-parole assure que bpost fait tout pour garantir la sécurité de ses travailleurs : "C’est évidemment une priorité pour nous ! Nous sommes à l’écoute et nous comprenons leurs inquiétudes. Je vous assure que nous avons mis en place des distances de sécurité ! Nous limitons au maximum les réunions physiques, sans compter toutes les mesures spécifiques pour les espaces communs et nos restaurants. Nous respectons scrupuleusement les recommandations des autorités !"

La seule solution extrême serait évidemment de fermer mais Bpost rappelle son rôle capital dans le contexte actuel : paiement des pensions à domicile, livraison des colis de première nécessité aux pharmacies notamment, rôle social des facteurs auprès des personnes les plus isolées etc.

Bpost continue de remplir toutes ses missions en Belgique. Par contre, suite à l’annulation de nombreux vols par les compagnies aériennes, les envois de lettres et paquets vers des destinations en-dehors de l’Europe sont pour l’instant suspendus.