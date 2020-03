Coronavirus : Des robots dans les maisons de retraite

Cela ressemble bien à un coup de pub. Une manière de mettre en avant son produit et de profiter de la crise sanitaire pour faire entrer son idée dans les résidences pour personnes âgées. Mais l’idée n’en est pas moins bonne. L’entreprise belge Zora Bots propose de prêter gratuitement ses robots aux maisons de repos. Hauts d’un mètre et montés sur roulettes, ils peuvent se déplacer en toute autonomie d’une chambre à l’autre.

Le cofondateur, et carolo d'origine, Fabrice Goffin explique que "la famille peut entrer en contact avec le robot par Messenger. L’infirmière donne l’ordre au robot de se rendre dans la chambre de la personne concernée et grâce au plan qu’il a intégré dans sa mémoire, le robot se rend seul chez le résident. L’avantage c’est qu’il ne faut pas toucher le robot. Tout est automatique. Il n’y a donc aucune transmission de virus."

L’entreprise propose 70 robots en Belgique et explique avoir des stocks dans 22 autres pays. Ils sont en contact avec l’Italie et l’Espagne pour faire la même proposition que chez nous. Un premier home d’Ostende est équipé de ce robot. On verra si d’autres résidences seront intéressées par cet outil.