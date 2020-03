Coronavirus: des psychologues en ligne pour aider le personnel soignant

Une plate-forme "psy" vient d'être mise en ligne pour aider le personnel des hôpitaux confronté à des situations de détresse. Cette plate-forme "psy for med" rassemble plusieurs centaines de psychologues pour des consultations gratuites en vidéo.

"Nous recevons beaucoup de demandes de gens qui nous disent avoir besoin d'un psychologue de manière urgente" nous explique Fanny Weyten, docteur en psychologie et initiatrice de la plate-forme "psy for med".

Un service psychologique gratuit

"Par exemple, ce qui est très compliqué pour certains médecins ou pour les infirmiers, c'est de devoir s'occuper de personnes en fin de vie qui ne peuvent pas voir leurs proches parce qu'ils sont dans des chambres d'isolement. Ca engendre un sentiment d'impuissance extrême pour les soignants.

Ce que nous proposons est destiné à tous les membres du personnel médical et soignant en souffrance à cause psychologique à cause du coronavirus et des suivis qu'ils sont amenés à faire. Il leur suffit de se connecter à la plateforme 'psy for med'. Ils pourront prendre un rendez-vous rapide avec un psycholgue de leur région qui les prendra en consultation video ou téléphonique."

Tous les psychologues sur la plate-forme sont bénévoles et s'engagent à assurer au minimum quatre consultations gratuites pour chaque soignant qui prendra contact avec eux.

"Depuis le lancement de 'psy for med', 450 psychologues belges francophones ont souhaité nous rejoindre. 400 psychologues français souhaitent venir aussi, pour la France, de même que 250 psychologues flamands si nous avons la possibilité de développer la plate-forme en néerlandais."

Pour bénéficier de ce service gratuit, c'est très simple : si vous êtes personnel médical ou soignant, rendez-vous sur https://www.psyformed.com/ et inscrivez-vous.