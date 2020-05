Coronavirus : des présentoirs pour gel désinfectant et gants made in BW

L’idée est venue après une discussion avec un dentiste. Tout à fait par hasard. "Récemment, un dentiste du Brabant wallon m’a demandé si je fabriquais des présentoirs permettant de fixer un flacon de gel désinfectant et une boîte de gants de protection", explique Cédric Rouet, menuisier indépendant de Court-Saint-Etienne. "Avec mes collègues, on s’est dit qu’on allait se retrousser les manches et proposer cet accessoire bien utile en cette période de crise sanitaire". Un présentoir qui semble déjà intéresser les dentistes, les fleuristes et d’autres commerçants, vu la reprise progressive d’une série d’activités.

Pratique et stable

Composé de bois stratifié, haut (environ 1m70) et étroit, le présentoir se veut pratique, stable et facile à déplacer. "La finition est soignée. Nous avons voulu utiliser du bois pour le support et du polycarbonate (sorte de plexiglas très résistant et incassable) pour le support du flacon de gel hydroalcoolique", explique Cédric Rouet. "Nous avons aussi fixé une tablette sur lequel on peut poser une boîte de gants de protection ou une boîte de mouchoirs, par exemple. Le haut du support permet l’emplacement d’une affichette reprenant les fameux gestes barrières".

Solidaire avant tout

"Pour nous, ce projet est avant tout une manière d’être solidaire et de proposer notre savoir-faire à prix raisonnable, en cette période difficile", assure le petit indépendant. "Notre présentoir est proposé à 155 euros, livraison et installation comprises. C’est un prix très raisonnable, car en tenant compte des matériaux, des machines, de la main-d’œuvre et du temps nécessaire pour la réalisation complète, la marge bénéficiaire est vraiment minime. Nous ne voulons pas passer pour des opportunistes. C’est simplement notre façon d’agir pour aider les dentistes, les commerçants, etc."

Commandes en hausse

Le menuisier et son bras droit, Fabien Gourmet, s’attendent à ce que les commandes décollent à l’approche de la deuxième phase de déconfinement. "Après quelques jours, nous avions déjà une vingtaine de commandes", explique Fabien. "Nous nous attendons à une augmentation assez rapide du nombre de demandes".

Et la toute petite équipe devrait aussi avoir du pain sur la planche pour un autre projet lié au déconfinement. Grâce à leur machine de découpe informatisée, d’autres clients devraient se manifester. "Nous réalisons aussi des panneaux de protection en polycarbonate, adaptés à différents véhicules des auto-écoles", explique Cédric Rouet. "Ces parois transparentes permettent de séparer l’élève du moniteur, pour éviter une contamination virale".

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus