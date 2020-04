Coronavirus : des paramédicaux indépendants pétitionnent pour réclamer une indemnisation

Des paramédicaux indépendants ont lancé une pétition en ligne pour obtenir une aide régionale ou fédérale.

Dans la liste des entreprises et des indépendants qui peuvent introduire une demande d’indemnisation, on ne trouve pas les professions paramédicales libérales, dentistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, neuropsychologues, psychologues ou autres. Or, leur activité est actuellement très fortement réduite ou même à l’arrêt.

Thomas Van Heusden est kinésithérapeute à Liège et il est un des initiateurs de la pétition : "Notre organisme professionnel nous a conseillé de prioriser les soins et de reporter les soins non-indispensables. Donc, concrètement, pour moi, j’ai un patient que je vois trois fois sur la semaine. La plupart des gens qui ont pris contact avec nous sont dans la même situation : deux à trois patients par semaine urgents et tout le reste est mis à l’arrêt pour protéger les patients, parce qu’on n’a pas de matériel de protection évidemment, et pour protéger aussi les thérapeutes. Le numéro d’entreprise que nous avons tous, on a essayé de l’encoder au niveau de la plateforme qui a été mise en route, et c’était un refus immédiat parce qu’on n’était pas repris dans les professions qui pouvaient être indemnisées. On a décidé de lancer cette pétition, cette lettre. C’est un appel qu’on lance au fédéral comme au gouvernement wallon. On a vu qu’en Flandre, les kinés et certaines formes de paramédicaux avaient droit à une prime du gouvernement flamand."