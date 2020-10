Coronavirus : des mesures drastiques à Bastogne et Neufchâteau

A Bastogne, dès ce mercredi, toutes les activités se déroulant à l’intérieur (sport, loisirs, culture), en dehors de l’obligation scolaire, sont interdites sur l’ensemble de la commune. Les musées, le cinéma, le centre sportif, le Centre culturel, la Bibliothèque/Ludothèque et les maisons de village et de quartier seront fermés à toute activité. Les lieux de culte sont également fermés, sauf pour les cérémonies de mariage ou de funérailles. Des mesures prises pour ralentir la propagation du coronavirus, et qui seront d’application jusqu’au 19 novembre inclus.

►►► À lire aussi : Coronavirus : la Wallonie vers un confinement élargi, réunion autour du Premier ministre ce midi