Coronavirus : des masques non conformes délivrés aux dentistes de garde

Les deux associations professionnelles francophones des dentistes, la Société de Médecine Dentaire et la Chambre Syndicale Dentaire, ont mis en place des cabinets de garde pour les urgences. Au terme de maintes péripéties, début avril, elles ont reçu du Fédéral des masques destinés à ces cabinets. Mais après leur distribution aux dentistes de garde, les masques se sont révélés non conformes.

Ces masques venus de Chine, affichaient une certification KN95, équivalente au FFP2. Ils avaient surtout été fournis par les autorités fédérales. Il n’y avait donc aucune raison a priori de soupçonner une non-conformité. Et pourtant…

Tareq El Sayyed, le président de la Chambre Syndicale Dentaire, explique : "On s’en est surtout rendu compte parce que l’adaptation des masques sur les visages était très médiocre. Donc la Société de Médecine Dentaire a fait faire des tests et, effectivement, ils ne sont pas conformes. Ils n’offrent qu’une protection moyenne de celui qui les porte. Ils protègent surtout les patients, peut-être un peu moins le praticien, mais nous avions donné des consignes : "Mettez votre masque FFP2, passez par au-dessus un masque chirurgical et puis utilisez des visières.". Si on ne peut pas faire faire confiance au matériel qui est fourni par les autorités, je ne sais pas ce qu’on peut faire alors."

Ça fait froid dans le dos

Dentiste à Seraing, Vincent Zanol est un de ceux qui assurent les gardes. Au départ, comme ses confrères, il a dû compter sur la débrouille. Puis, il y a une quinzaine de jours, il a pu prendre possession de vingt de ces fameux masques : "C’était des masques chinois, dans un emballage chinois, soi-disant des KN95, mais il paraît qu’ils ne sont pas conformes."

Un problème dont la Chambre Syndicale Dentaire l’a averti par email ce dimanche : "Donc je viens de travailler pendant quinze jours avec des masques non conformes. Ça fait froid dans le dos de travailler en se croyant protégé et, finalement, peut-être qu’on ne l’était pas. Je prenais d’autres précautions. Je mettais un masque chirurgical et une visière par-dessus, donc le maximum de précautions était pris. Mais je ne sais absolument rien de la qualité de ces masques. En plus, le syndicat m’informe que les gens qui sont responsables de ces masques étaient parfaitement au courant qu’ils étaient non conformes et on nous les a tout de même fournis. Il n’y a aucun respect du boulot qu’on fait."

De nouveaux masques, conformes eux

Les deux associations professionnelles des dentistes francophones ont reçu un nouveau lot de masques. "Ils ont été testés. Ils sont conformes. Nous les avons reçus jeudi. Ils vont être distribués dans le courant de la semaine aux dentistes référents des cabinets de garde qui ont été créés.", assure le président de la Chambre Syndicale Dentaire.

Cette dernière précise encore dans son information aux dentistes qu’elle va appeler tous ceux qui font partie de ces cabinets pour vérifier qu’aucun n’est tombé malade ou ne montre des signes inquiétants. Elle ajoute que si cela devait être le cas, elle mettra tout en œuvre pour intenter des poursuites.