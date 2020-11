Coronavirus : des initiatives pour lutter contre le décrochage universitaire à l'UCLouvain

L’université a également mis en place des aides académiques. En plus des initiatives individuelles prises par certains professeurs, l’UCLouvain essaye de centraliser un maximum les projets créés par les différentes facultés et les conseillers aux études.

Il n’est pas question de suivre le cours dans son lit

Pour se faire, l’UCLouvain a créé une plateforme "Moodle" en ligne. "Quand les étudiants s’inscrivent sur cette plateforme, ils reçoivent une série d’éléments pratiques. On leur explique comment rester motivé ou bien, comment garder une certaine discipline lorsqu’on est aux études. Quand on participe à distance et que la personne est chez elle, il n’est pas question de suivre le cours dans son lit… mais bien de continuer à se préparer, comme si on allait en cours."