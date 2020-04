Coronavirus: des cours par vidéoconférence, la solution de secours pour les écoles de langue

Comment maintenir la tête hors de l’eau, sans aide financière du gouvernement et sans possibilité d’accueillir les élèves dans les locaux ? Certaines écoles de langue opèrent un virage à 180 degrés, et optent pour les cours 100% à distance. Une petite révolution, pour les élèves, et les professeurs. Une solution de survie, aussi, pour ces structures.

A 10h10, le samedi matin, Faustine, Baptiste et Alix s’installent devant leur tablette ou l’ordinateur des parents. Ils ont rendez-vous avec leur professeur de néerlandais, Monsieur Daniel, pour une demi-heure de cours. "Wie begint ? Faustine, ben je klaar ?" Faustine, 10 ans, n’a pas mis longtemps à maîtriser la technologie. "Au début, on ne savait pas très bien où appuyer pour prendre la parole, mais maintenant ça va", explique-t-elle. "Le professeur nous envoie des feuilles entre les cours, pour qu’on puisse travailler, puis le samedi il nous pose des questions, on essaye de pas parler tous en même temps…" C’est chouette, même si elle préfère les cours au Centre Polyglotte de Mons, "on peut faire plus de choses, et ça dure une heure, pas une demi-heure". Pour son papa aussi, rien ne représente les cours "en présentiel". "Cela doit rester une parenthèse, les cours par vidéoconférence, même si cela se passe vraiment très bien", explique Nicolas Malisart. Nos enfants, âgés de 8 et 10 ans, sont très autonomes. On les installe et puis ils se débrouillent très bien sans nous".

"Les retours des parents sont très bons", poursuit Fabian Miche, administrateur du CPM. "Certains nous disent que cela leur évite des trajets, du temps à passer dans Mons pendant que leur enfant a cours. Bien sûr, nous comprenons qu’ils soient impatients de se revoir 'en vrai', c’est normal."

Mettre en place les "classes virtuelles" n’a pas été une mince affaire, reconnaît Fabian Miche. "Cela nous a demandé une énergie folle, ne nous en cachons pas. Nous avons mis sur pied une centaine de petits groupes, de maximum 4 personnes, enfants ou adultes. Il a fallu rassurer les professeurs, pas tous très familiers avec les nouvelles technologies." "C’était assez stressant, au début", raconte Céline, formatrice au CPM. "Certains collègues ont été accompagnés. On avait aussi toujours peur d’une panne informatique ! Mais depuis, je pense qu’on est tous devenus plutôt experts", sourit la jeune femme. "Pour intéresser les élèves, par vidéo interposée, il faut également faire preuve de plus de créativité que lorsqu’on est en classe".