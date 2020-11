Coronavirus : des "conséquences gigantesques" sur l'économie Bruxelloise

L’épidémie de coronavirus a des conséquences gigantesques sur l’économie Bruxelloise. Ce sont les mots utilisés hier par la secrétaire d'Etat à la transition économique au début de son exposé en commission spéciale Covid du parlement bruxellois. Pratiquement aucun secteur n’est épargné, a expliqué Barbara Trachte, mais ceux qui ont été les plus touchés pendant la première phase sont – sans surprise — ceux qui ont été obligés de fermer : l’horeca dans toutes ses composantes, la culture et l’événementiel, le commerce non alimentaire, la construction ainsi que le secteur de l’immobilier.

Les petites entreprises plus impactées

Dans ces secteurs, ce sont surtout les petites entreprises qui souffrent : "Essentiellement les indépendants et les petites entreprises. A Bruxelles, c’est l’essentiel du tissu économique, plus de 90% des entreprises bruxelloises occupent moins de 10 équivalents temps plein. Ce sont celles qui ont le moins de réserves budgétaires, de possibilités de se tourner vers d’autres types d’activités, le moins de flexibilité".

370 millions d'euros en mesures de soutien

Alors, pour soutenir ce tissu économique, le gouvernement bruxellois a déjà consacré 370 millions d’euros depuis le début de l’épidémie. "Ces mesures peuvent paraître coûteuses, mais il aurait été pire de ne pas les prendre", affirme Barbara Trachte.

Les conséquences de cette crise économique sur le marché de l’emploi, elles, restent pour l’instant limitées, même si pour la première fois depuis six ans, le taux de chômage est reparti à la hausse au printemps.

Une hausse limitée du nombre de chômeurs...

"Aujourd’hui on compte "seulement" 2600 chômeurs de plus que l’an passé", explique le Ministre bruxellois de l’emploi Bernard Clerfayt. "La hausse reste très limitée en chômeurs complets indemnisés car le fédéral prend des mesures tout à fait justifiées de chômage temporaire pour aider les entreprises à conserver leurs travailleurs sous emploi quand bien même ils travaillent moins. Et les mesures de moratoire sur les faillites retiennent aussi un certain nombre de faillites qui risquent d’arriver dans les semaines ou mois qui viennent. Donc les chiffres du chômage vont certainement augmenter".

... pour l'instant

Le pire est donc à venir. Le dernier rapport de l’observatoire bruxellois de l’emploi View. brussels, estime d’ailleurs entre 17.000 et 25.000 le nombre de nouveaux chercheurs d’emploi au mois de juin 2021.

Surtout les jeunes

Pour l’instant, ce sont surtout les jeunes qui subissent. Parce que ceux qui viennent de sortir de l’école ne se font pas engager, décode le directeur général d’Actiris Gregor Chapelle : "Le marché de l’emploi est gelé. Il y a très peu de licenciements puisque les personnes bénéficient de la solidarité avec le chômage temporaire et le droit passerelle. Mais il y a aussi très peu d’embauche. Or le chômage est un flux. On a le flux entrant des jeunes qui viennent s’inscrire à Actiris, puis qui ont très peu de solutions, qui restent coincés sans avoir la possibilité d’avoir accès à un marché de l’emploi qui fonctionne normalement, avec des opportunités d’emploi ou de stage".

Et le public fragilisé

Et à côté de ces jeunes-là, il y a les autres. Ceux qui n’apparaissent pas dans les statistiques. Car avec le confinement et la fermeture de certaines antennes d’Actiris, le public plus fragile ne s’est plus inscrit chez Actiris : "Il y a toute une série de gens qui ne parlent ni le français ni le néerlandais, ou qui sont victimes de la fracture digitale, qui n’arrivent pas à venir s’inscrire chez nous, poursuit Grégor Chapelle. Donc nous perdons une partie des publics. Avec des publics plus privilégiés qui ont accès à l’inscription et des publics plus fragiles qui ne trouvent pas notre chemin. C’est pour ça que dans ce confinement-ci, on a maintenu les antennes de Bruxelles-Ville, Saint-Josse et Ixelles ouvertes avec des travailleurs volontaires".

Les moins qualifiés seront aussi les plus difficiles à replacer sur le marché de l’emploi puisque ce sont les secteurs comme l’horeca et l’événementiel qui vont mal. En revanche, dans les quelques secteurs émergents, comme celui du digital ou des soins de santé, par exemple, il faut des gens plutôt bien qualifiés.