Coronavirus dans les homes bruxellois : une nouvelle campagne de dépistage pour le personnel soignant va commencer

Cette semaine, sur le front du coronavirus, le seuil d’alerte a été dépassé à Bruxelles. On a dénombré plus de 50 cas de contamination pour 100.000 habitants. Il a donc été décidé que le personnel des maisons de repos allait testé une nouvelle fois en Région bruxelloise. La campagne de dépistage commencera dès lundi. Des tests PCR, des frottis dans le nez, qui seront réalisés via la médecine du travail pour le personnel et les volontaires qui travaillent dans les homes.



Anne Ottevaere, administratrice adjoint d’Iriscare, l’organisme bruxellois de la protection sociale, justifie la démarche : "C’est lié à la médecine du travail car il s’agit d’une opération de prévention au travail. Et donc on a le souhait d’un dépistage proactif pour éviter la contamination des résidents dans les maisons de repos".

Car ce sont quelque 7000 personnes des maisons de repos publiques et privées qui seront testées. S’il y a plus d’un cas positif isolé, c’est l’ensemble de la maison de repos (résidents compris) qui sera testé.

