Coronavirus et masques: petit état des lieux des commandes en cours dans nos communes francophones

Mont-Saint-Guibert: Commande de 3000 masques lavables et réutilisables pour le public fragile. Appel à la solidarité pour en fabriquer pour soi et pour les autres

Jodoigne : Commande de 20.000 masques lavables et réutilisables, soit 1 par habitant. Appel à la solidarité pour en fabriquer pour soi et pour les autres

Jusqu'à présent, la ville de Huy a privilégié la livraison de masques (à destination des professionnels) via le porte-à-porte. Ce sont les employés communaux, et e particulier le service des travaux qui fait office de livreurs. Un service qui devra être largement renforcé quand les particuliers seront concernés par la distribution.

Il y a quelques jours, les communes de l’arrondissement de Huy-Waremme ont annoncé un achat de 200.000 masques en coton , via une société wallonne , un effort de près de 400.000 euros qui s’inscrit dans une stratégie globale de (dé) confinement", précise Christophe Collignon, le président de la Conférence des élus. 100.00 de ces masques doivent arriver fin de ce mois d'avril et seront dispatchées dans les communes qui ont participé à l'achat.

Liège Métropole (24 communes de l’arrondissement de Liège) a commandé 900.000 masques. L’objectif est que chaque habitant de la zone (625.000) bénéficie de deux masques réutilisables et lavables. Pour le solde, Liège Métropole a lancé un appel aux couturier.e.s solidaires : elle invite les citoyens à participer à l’effort collectif et à se manifester. Le matériel nécessaire (élastique, tissus, …) peut être fourni. Des kits permettant de fabriquer 100 masques peuvent être livrés.

Andenne : un appel est lancé aux couturiers et couturières de la région qui possèdent une machine à coudre et qui sont prêts à fabriquer des masques bénévolement. Le tissu sera fourni par la Ville d’Andenne. 5 000 masques devraient grâce à cela être fournis rapidement.

Anhée: La Commune d'Anhée va distribuer un masque à chaque habitant. Les masques seront distribués par le personnel communal afin de garantir le respect des mesures de confinement.

Ciney: La Ville de Ciney va fournir gratuitement un masque certifié en tissu à chaque cinacien, dans la deuxième quinzaine du mois de mai.

Dinant: Le collège communal de Dinant a pris l'initiative, dans l'optique du déconfinement futur, d'acheter 15.000 masques en tissu qu'elle distribuera gratuitement à l'ensemble de la population dinantaise. Date prévue: première quinzaine de mai.

Doische: appel aux couturier(e)s de l'entité.

Eghezée: recherche de bénévoles désirant s'impliquer au sein de l'équipe " Fées mains d'Eghezée ". La commune peut fournir et livrer, sur demande, des packs pour la réalisation d’environ 2.000 masques.

Fernelmont: Appel à la solidarité. Parallèlement à cet appel, la Commune a déjà passé commande de masques pour les personnes les plus fragiles et les personnes en difficulté (les plus de 70 ans et les bénéficiaires de l’aide sociale). Ces personnes seront contactées personnellement. Des kits de protection supplémentaire ont quant à eux déjà été distribués aux soignants la semaine dernière.

