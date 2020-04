Coronavirus : contrairement à la Wallonie, la Flandre rouvre ses parcs à conteneurs au grand public

Les communes et les intercommunales de gestion de déchets en Flandre pourront rouvrir les parcs à conteneurs à partir de mardi, a annoncé cette semaine la ministre régionale de l'Environnement Zuhal Demir. De nombreux bourgmestres et citoyens plaidaient pour une réouverture, a indiqué vendredi l'Union des villes et communes flamandes (VVSG) qui salue la décision. L'Union demande toutefois aux citoyens de ne se rendre au parc à conteneurs que pour des motifs urgents et de bien s'informer sur ce qui peut y être déposé ou non en cette période de confinement lié à la crise du coronavirus. L'amiante-ciment ne sera ainsi accepté nulle part.

►►► Lire aussi : Céline Tellier (Ecolo) à propos de l'ouverture des Recyparcs : "Nous cherchons les meilleures solutions possibles"

Le gouvernement flamand avait annoncé la fermeture des parcs à conteneurs le 17 mars. Ceux-ci vont pouvoir rouvrir mardi. "Bon nombre de gens confinés chez eux en profitent pour nettoyer leur jardin. C'est donc bien qu'ils puissent amener ces déchets au parc de recyclage", commente le président de la VVSG, Wim Dries. "Mais n'allez au parc que si cela est nécessaire", insiste-t-il. Une partie du personnel est en effet atteint du coronavirus et le transport et le traitement des déchets dans le parc doivent être garantis. Le nombre de visiteurs sera limité et la distance sociale sera respectée. Seule une minorité des parcs ne devraient pas rouvrir.

Pas de réouverture en Wallonie

Les parcs à conteneurs de Wallonie ne rouvriront pas leurs portes au grand public la semaine prochaine, a fait savoir une porte-parole de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Le sujet était évoqué vendredi après-midi devant le gouvernement wallon. La ministre a notamment relayé les craintes du personnel des recyparcs, opposé à une réouverture même partielle.

Chaque intercommunale de gestion des déchets a négocié ces derniers jours avec les syndicats afin de déterminer l'activité qui sera menée au sein des recyparcs ces prochaines semaines.

De manière générale, le personnel craignait un afflux trop important de visiteurs, notamment compte tenu des conditions météorologiques favorables annoncées pour la semaine à venir. Les mesures de précaution imposées par les autorités afin d'endiguer la propagation du coronavirus, comme la distanciation sociale, n'auraient pas pu être garanties, selon les organisations syndicales.

Dans les régions ne prévoyant en temps normal pas de collectes de papier-carton et de PMC en porte-à-porte, certaines zones des provinces de Luxembourg et du Brabant wallon, il a été demandé aux intercommunales de procéder à des collectes spécifiques avec les moyens disponibles, a précisé la porte-parole.

L'ASBL wallonne BeWapp (Pour une Wallonie plus propre) a été chargée de mener une campagne de sensibilisation contre les dépôts clandestins qui semblent s'être multipliés depuis les mesures de confinement et la fermeture des recyparcs. Un tel dépôt est passible d'une amende de 150 euros en transaction immédiate, rappelle-t-on au cabinet de la ministre.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Certaines intercommunales, celle du Brabant wallon notamment (INBW), se sont engagées à ouvrir sur base hebdomadaire les portes des recyparcs de la province uniquement au personnel communal afin d'aider ce dernier à se débarrasser des déchets sauvages.

Et en Région bruxelloise

Dans la Région de Bruxelles-capitale, les recyparcs Nord, Sud, Humanité, Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre restent ouverts à des horaires spécifiques, mais leur accès est limité aux situations d'urgence ou d'impérieuse nécessité, comme par exemple dans le cas d'un décès ou d'un déménagement.