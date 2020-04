Coronavirus : cinq logements à Uccle pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales

Les cas de violences conjugales n’ont pas reculé avec le confinement imposé par l’épidémie de coronavirus, que du contraire. Les lignes d’écoute téléphonique destinées au signalement des violences intrafamiliales sont saturées. La RTBF l’évoquait récemment: les victimes sont depuis la mi-mars confinées avec leur bourreau et davantage sujettes aux agressions verbales et physiques. A Uccle, en réponse à cette problématique, il a été décidé de mettre cinq logements à disposition des victimes.

Un appartement pour l'extrême d’urgence

Ces logements sont gérés par l’Agence immobilière sociale d’Uccle. L’épidémie de coronavirus et le confinement ont bloqué les services de l'agence et le processus d’attribution des logements. "Et dans le même temps, nous constatons ce phénomène lié aux violences conjugales", enchaîne Blaise Godefroid (Ecolo), président de l’Agence immobilière sociale uccloise, qui gère 250 logements en temps normal. "Il était cependant inconcevable pour nous dans le contexte actuel de laisser des logements vides alors que les besoins sont criants."

Sur les cinq logements, un peut être attribué en extrême urgence. "Le logement d’urgence sera géré avec la zone de police. L’idée est que celle-ci puisse, le soir, la nuit, le week-end, tout de suite extraire une personne victime de violences et l’installer dans cet appartement. C’est la police qui aura la clé." Les quatre autres logements pourront être occupés pendant trois mois (renouvelables). L’idée est d’accompagner socialement les occupantes durant cette période, "afin de les remettre sur pied", via les services sociaux communaux et ceux du CPAS.

Une partie du loyer prise en charge

Le montant du loyer sera inférieur à ceux pratiqués par l’agence. Une agence immobilière sociale gère des biens pour le compte de propriétaires privés et les loue habituellement à un prix en dessous de celui du marché. Mais pas au niveau des tarifs du logement social. "Ceci étant, nous prendrons en charge une partie des loyers afin de les aligner à ceux des logements sociaux", tient à rassurer Blaise Godefroid.