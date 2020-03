Coronavirus : ces Italiens de Morlanwelz qui annulent leur voyage en Italie

Café Villarosa en plein centre de Morlanwelz. Repère de Siciliens d’origine. Le genre de bistrot où le monde se retourne quand vous franchissez la porte. Et puisque ce n’est pas une tête connue, on a forcément le regard sombre. La moyenne d’âge est élevée. On tape le carton autour d’un café serré, on parle fort… avec de grands gestes pour expliquer que l’autre n’a rien compris. Le sourire aux lèvres, Sylvio, le patron commence par détailler les mesures d’hygiène qu’il a mises en place. La petite affiche avec les précautions sur le mur. Et le gel désinfectant sur le comptoir. "Et puis moi j’ai décidé de ne plus faire de bisous sauf si une jolie femme arrive, là je fais un effort."

Et c’est bien ce fameux coronavirus qui est sur toutes les lèvres. "On ne parle que de ça. Moi j’ai des amis et de la famille là-bas. Plutôt en Sicile mais on connaît du monde plus dans le Nord. Ils nous ont demandé si on pouvait leur envoyer des masques et du gel. Mais c’est pareil ici, on n’en trouve pas." Traditionnellement, à Pâques, beaucoup retournent quelques jours voir la famille, le pays, les amis. Cette année, les plus anciens hésitent à partir. Occupé à observer la partie de cartes des anciens, un homme de 60 ans explique que les seniors "annulent leur voyage. On a beaucoup d’anciens mineurs ici. Ils ont déjà les bronches atteintes et ils prendraient plus de risques face au virus."

D’autres choisissent de partir malgré tout. "On part à 35 dans un mois. En famille, avec les cousins. Et pour l’instant seules deux personnes ont annulé. On verra dans les prochains jours." Ne pas se laisser impressionner et continuer à vivre. "On ne va pas en faire une maladie non plus."