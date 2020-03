Coronavirus: Bruxelles-Propreté réduit les tournées du tri sélectif par manque de personnel

Bruxelles-Propreté a prolongé les mesures de limitation des tournées de collecte en porte-à-porte prises la semaine passée en raison d'un manque de personnel, a indiqué lundi l'agence régionale sur son site internet.

La collecte des emballages en plastique (sacs bleus) ne sera pas effectuée séparément de la collecte des sacs blancs dans les communes où les sacs bleus sont collectés respectivement ces lundi, mardi et mercredi. Les sacs jaunes (cartons) ne seront pas non plus collectés séparément ces mercredi, jeudi et vendredi. Pour des raisons de salubrité publique, les équipes collecteront exceptionnellement l'ensemble des déchets présents, sans distinction, sur leurs tournées.

Garder les sacs bleus et jaunes tant que possible

Bruxelles-Propreté invite les habitants qui en ont la possibilité à ne pas sortir leurs déchets sélectifs bleus et jaunes et à les représenter quand les tournées auront repris leur cours normal. Les collectes des déchets de jardin (sac verts) et alimentaires (sacs orange) sont elles assurées aux horaires habituels. La vidange des conteneurs (immeubles à appartements), des conteneurs enterrés et des bulles à verre est inchangée. Le service des encombrants à domicile est également maintenu avec des horaires adaptés pour la réservation par téléphone.

Les Recyparks restent ouverts

Le service Proxy Chimik reste ouvert pour les déchets chimiques ménagers. Les Recyparks Nord, Sud, Humanité, Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre restent ouverts à des horaires spécifiques, mais leur accès est limité aux situations d'urgence ou d'impérieuse nécessité, comme par exemple dans le cas d'un décès ou d'un déménagement. Des consignes de sécurité spéciales sont à respecter.

Les personnes doivent ainsi présenter leur carte d'identité ou ouvrir elles-même leurs coffre. Les services de nettoiement en rue réalisent leurs missions en fonction du personnel disponible.