Coronavirus : Bruxelles aura également sa commission spéciale mais certains auraient voulu aller plus loin

Sauf surprise de taille, le parlement bruxellois donnera vendredi son feu vert à la mise sur pied d’une commission spéciale consacrée à l’évaluation de l’impact de la pandémie de Covid-19 et de sa gestion en Région bruxelloise. Dans l’opposition, le cdH et le PTB auraient voulu aller plus loin en mettant sur pied une commission d’enquête, mais pour des motifs bien différents. Sans aller jusque-là, le MR aurait voulu que le texte sur la table soit plus précis sur un certain nombre de choses. Comme le cdH, il a annoncé qu’il s’abstiendrait sur le vote de la proposition de la majorité.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

"Le taux de mortalité lié au Covid-19 en Région bruxelloise est plus élevé que dans les deux autres régions… Le texte de la majorité est léger, la mission de la commission est floue. Là où nous avons vécu une crise touchant tous les niveaux de pouvoir et toutes les compétences, la Région bruxelloise veut expédier le débat dans son coin en trois mois sans collaboration avec les autres niveaux de pouvoir. Le libellé de ce texte extrêmement court donne l’impression que la majorité veut protéger son ministre de la santé", a affirmé la cheffe du groupe MR Alexia Bertrand.

Quid de la gestion de la crise dans les maisons de repos ?

"A Bruxelles, plus de 50% des décès seraient en maison de repos. Pourtant, la majorité ne fait aucune référence aux maisons de repos et maisons de repos et soins… On ne peut faire l’économie d’un débat spécifique sur la gestion de la crise dans ces dernières", a ajouté le député libéral David Leisterh.

"Dès le départ de sa propagation, il a été constaté que le virus du Covid-19 touchait davantage les personnes âgées. Malgré l’interdiction des visites du 11 mars 2020, la propagation du virus au sein des maisons de repos et des maisons de repos et de soins n’a pas pu être évitée. Les instructions pour sécuriser à la fois le personnel soignant et d’accompagnement et les résidents et les bénéficiaires des services bruxellois ont largement tardé à arriver, tout comme le matériel de protection nécessaire (masques, gants, solutions désinfectantes, visières de protection et blouses). Les tests ont aussi été réalisés très tardivement au sein des institutions dépendantes de la COCOM", a embrayé la cheffe du groupe cdH Céline Fremault.

Mme Fremault a également souligné que le rapport de MSF consacré à son intervention dans 135 maisons de repos du pays pointe le fait que Bruxelles était "la Région où la demande et l’intervention de MSF furent les plus larges et les plus consistantes". Le rapport note également que les négligences ont mené à de nombreux décès qui auraient pu être évités.

Une commission spéciale pourrait ne pas suffire

Lors de la première des deux dernières séances plénières organisées jeudi et vendredi, l’opposition PTB a aussi fait valoir pourquoi il faudrait aller plus loin. A ses yeux, les raisons pour lesquelles, depuis le début de la crise sanitaire et les premiers décès dus au Covid-19, la surmortalité a généralement été supérieure en Région de Bruxelles-Capitale doivent être éclaircies. Une commission spéciale ne suffira pas pour avoir accès à tous les documents et pour auditionner tous les acteurs sous serment, avec des sanctions à la clé s’ils ne disent pas la vérité.