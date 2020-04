Coronavirus : Brussels Expo s'équipera de purificateurs germicides dès le mois de juin

Brussels Expo équipera l’intégralité de ses espaces de purificateurs germicides dès juin 2020 afin de permettre à ses plus de 80.000 employés de relancer progressivement les activités et de contrer l’important déficit causé par la crise du coronavirus, annonce l’opérateur lundi dans un communiqué. Il s’agirait du "premier espace d’exposition 'Covid-safe' au monde".

Des halls d’exposition aux Palais 12 en passant par les salles de réunion, les bureaux, les couloirs d’accès, les backstages ou les toilettes, tous les espaces de Brussels Expo seront équipés de purificateurs UV-C, "très efficaces contre les organismes pathogènes, notamment les virus et autres maladies d’origine bactérienne." Utilisés pour désinfecter les chambres d’hôpital, blocs opératoires, ambulances ou encore transports publics, notamment contre le Covid-19, "les purificateurs UV-C utilisent une combinaison des technologies permettant leur utilisation en présence de public". Selon Brussels Expo, cette précaution s’ajoutera "aux consignes imposées pour le secteur (usage des masques, gel désinfectant, limitation et organisation des flux de visiteurs, etc)."

Denis Delforge, le CEO de Brussels Expo, espère que cette décision permettra "d’initier la relance du secteur évènementiel, en plein marasme depuis le 19 mars tout en assurant des conditions sanitaires optimales à nos clients, nos exposants, nos visiteurs, nos fournisseurs, nos partenaires et nos employés".

Si le début de l’installation est prévu pour le mois de juin, les espaces de Brussels Expo devraient être entièrement équipés pour la fin de l’été. Ceci devrait permettre à l’opérateur de reprendre ses activités dès septembre. "Nous prévoyons de reprendre le 1er septembre mais sommes bien entendu soumis aux décisions prises par le Conseil national de sécurité", souligne M. Delforge.