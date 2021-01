Coronavirus: bilan positif pour la "Valise pédagogique Covid" en Wallonie picarde

Fin de l'année dernière, la "Task Force Covid" de Wallonie picarde a mis sur pied une valise pédagogique, initialement conçue pour être exploitée avant les vacances de Noël 2020, destinée aux élèves du primaire et du secondaire de Wapi. L'objectif était de permettre aux élèves de comprendre les processus de contagion, afin qu'ils puissent sensibiliser leur entourage à la nécessaire limitation des contacts, même en période de fêtes.

Concrètement, les 360 directions d'école de Wallonie Picarde ont reçu un lien vers une page Web https://taskforcewapi.be/ , les invitant à y explorer les ressources disponibles et à organiser une activité "Noël en temps de Covid" dans les classes. "En tout, il y a eu 1.733 vues de la page web de la valise pédagogique. A ce chiffre, il faut ajouter celles qui n'ont pas été comptées les premières 48 heures. Les plus gros utilisateurs ont été les villes de Mouscron, Tournai et Bruxelles mais aussi de Mons, Ath et Péruwelz, puis un peu partout en Belgique, y compris en Flandre", précise-t-on à la "Task Force Covid" de Wapi.

Pourquoi cette valise?

"Il y a toujours une très forte crainte d'une 3e vague Covid, notamment en raison des contacts familiaux et sociaux à l'occasion des festivités de fin d'année. D'autre part, la population n'adhère aux mesures de prévention que si elle comprend pourquoi! C'était donc nécessaire. Enfin, l'école et les enseignants ayant la possibilité d'expliquer aux enfants et aux adolescents cette situation, c'était l'opportunité de répandre ainsi un message bien compris et partagé, visant à fêter Noël autrement", répondent les organisateurs.

Ces outils pédagogiques n'ont pas été modifiés après les fêtes de fin d'année et peuvent tout à fait être exploités en dehors de cette période de Noël.