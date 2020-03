Coronavirus: beaucoup de sérénité ce vendredi matin devant les grilles du collège Sainte-Véronique, à Liège

Le bilan, dans notre pays, est à présent de 50 personnes infectées par le Covid 19. Avec un cas confirmé dans l'une des plus grosses écoles de Liège, le collège Sainte-Véronique.

La ministre de l'Education en Fédération Wallonie Bruxelles, la socialiste Caroline Désir, demande dès lors aux écoles d'assouplir leurs règles en matière d'absentéisme : les élèves pourront dépasser la limite de 9,5 demi-jours d'absence injustifiée. Sous conditions.

Dans le cas du collège Sainte-Véronique, où une élève de troisième a contracté le Coronavirus (après des vacances de Pâques passées en Italie), plusieurs parents pourraient jouer la carte de la prudence. "Je peux m’attendre effectivement à un certain nombre d’élèves absents, voire peut-être de collègues. Je vais faire le décompte ce matin, du nombre d’absents en troisième année. Ce sera assez révélateur, nous a répondu Mathias Tyssen, le directeur général du collège. Ensuite, je ferai peut-être le décompte pour l’ensemble de l’école (…) Vide, l’école ne sera pas ! Mais je m’attends à un certain nombre d’absentéisme."