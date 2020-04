Coronavirus: appel au civisme des autorités bruxelloises avant ce week-end ensoleillé

Soutenu par l’ensemble du Conseil régional de Sécurité (CoReS) composé notamment des 19 bourgmestres, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a lancé vendredi un appel au civisme, à la veille d’un week-end dont la météo est annoncée particulièrement clémente.

"L’envie de profiter de l’air frais et du temps ensoleillé est compréhensible, mais il reste essentiel de respecter les mesures d’hygiène et de distance physique en vigueur depuis le Conseil national de sécurité du 27 mars dernier. Nous sommes sur la bonne voie, gardons le cap également durant ces jours ensoleillés et limitons-nous aux déplacements essentiels", a-t-il souligné, par voie de communiqué.

Déplacements

Rudi Vervoort a rappelé que seuls les déplacements suivants étaient autorisés : les déplacements domicile-travail ; les déplacements indispensables (aller chez le médecin, faire des achats au magasin d’alimentation, se rendre à la poste, à la banque, à la pharmacie, se rendre à une station-service pour prendre de l’essence ; aider des personnes dans le besoin, les sans-abri,…)

L’activité physique en plein air est autorisée en respectant les mesures de distance sociale (se promener, faire du vélo ou jogger).

Pour prendre l’air, les déplacements seul(e) ou accompagné(e) des personnes vivant sous le même toit ou avec un(e) ami(e) et en respectant la distance sociale sont autorisés.

La liste des parcs et espaces verts en Région bruxelloise est disponible sur le site https ://environnement.brussels/news/brussels-gardens-les-espaces-verts-cote-de-chez-vous.

