Coronavirus : André Roiseux, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg Belge est décédé

Le monde économique de la Province de Luxembourg est en deuil! André Roiseux, Président de la Chambre de Commerce est décédé à l'âge de 64 ans. Dans un communiqué, la Chambre de Commerce explique qu'il a été victime du Coronavirus. Il avait dû être hospitalisé au début week-end. André Roiseux avait succédé à Vincent Magnus à la tête de la Chambre en 2014 et formait un excellent tandem avec la Directrice Bernadette Thény.

André Roiseux avait créé son entreprise de travaux publics à Saint-Hubert, il y a une trentaine d'années. Il avait aussi été Président de la Confédération de la Construction Province de Luxembourg et occupé des fonctions à l'échelon wallon et également été Président Wallon de la Fédération des Entrepreneurs de Voiries. Tout le monde gardera le souvenir de quelqu'un de jovial et qui s'investissait à fond pour la Chambre de Commerce, précise Bernadette Thény, la Directrice de la CCILB.