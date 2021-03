Coronavirus à Woluwe-Saint-Pierre : l'athénée Crommelynck ferme pour 10 jours à cause d'un cluster

L'athénée royal Crommelynck de Woluwe-Saint-Pierre sera fermé vendredi matin et jusqu'au 29 mars prochain à la suite de la détection de 10 cas positifs à la Covid-19 parmi le corps enseignant et de plusieurs autres parmi les élèves, selon une information publiée jeudi en fin de journée par le quotidien La Dernière Heure (DH) et confirmée par Arnaud Despiegelaere, porte-parole du bourgmestre Benoît Cerexhe.

Avec 10 professeurs sur la soixantaine du secondaire, il semblerait que le cluster soit limité au corps enseignant. Le quotidien avance que les élèves ne devraient pas en conséquence être contraints de se soumettre à des tests.