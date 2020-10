Coronavirus à Sambreville : fermeture du commissariat central de la zone de police

Le commissariat central de la zone de police de Sambreville et Sombreffe (SamSom), situé à Tamines, sera fermé de ce vendredi 16 octobre au 3 novembre prochain, annonce jeudi soir la commune de Sambreville. Une décision qui fait suite à une importante recrudescence des cas de Covid-19 au sein de cette zone et à la mise en quarantaine d'une partie du personnel. Plus aucune plainte non urgente ne pourra donc être actée pendant cette période, prévient-on.

En cas de problème grave, les citoyens sont invités à contacter le 101, qui enverra une équipe sur place pour traiter l'urgence.

Concernant la police de quartier, il faut contacter les antennes locales de la zone. Pour Sambreville, elle se situe rue de Velaine 140 et est joignable au 071/77.40.46. Celle de Sombreffe se trouve chaussée de Ligny 13 et son numéro de téléphone est le 071/88.80.02.