Coronavirus à Saint-Josse : télétravail pour les fonctionnaires et accueil des habitants sur rendez-vous

L'invité de Matin Première : Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse - Les disparités entre les... Il est à la tête de la commune la plus pauvre du pays, Saint-Josse. C’est aussi la commune qui enregistre le plus faible taux de vaccination au sein des plus de 65 ans. Le bourgmestre de Saint-Josse, Emik KIR, est l’invité de Matin Première. Comment expliquer ces disparités entre communes ? Entre le Nord et le Sud de Bruxelles, entre le Nord et le Sud du pays ? « Après le Ramadan, plus de Bruxellois iront se faire vacciner » expliquait hier le ministre bruxellois de la santé, Alain Maron. Ce faible taux est-lié à certaines communautés ? Comment l’expliquer ?