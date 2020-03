Coronavirus: à Molenbeek, chaque visiteur de l'administration devra se laver les mains avec du gel hydroalcoolique

Le collège des bourgmestre et échevins extraordinaire organisé à Molenbeek ce vendredi a accouché de nouvelles mesures plus locales pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Une série de mesures avaient déjà été prises et détaillées par La Capitale. Mais la commune va désormais plus loin.

Première adaptation, dès ce lundi 16 mars, au niveau de l’accueil au service Population, qui reste accessible. "Mais un gardien de la paix sera posté à l’entrée. Il aura un flacon de gel hydroalcoolique et en proposera à chaque visiteur", explique la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) à la RTBF. "Il veillera donc à ce que chaque visiteur se lave les mains avant de pénétrer dans le bâtiment." Au centre pour personnes âgées, il est déjà obligatoire de se laver les mains avec du gel désinfectant.

Le bureau des étrangers sur rendez-vous

Toujours dans un souci d’empêcher toute contamination, les deux entrées dans le bâtiment de la Population seront ramenées à une seule. Par ailleurs, les comptoirs et les guichets seront désinfectés. "Le bureau des étrangers, qui engendrent régulièrement de nombreuses files, travaillera différemment. A partir de lundi, il n’accueillera les personnes que sur rendez-vous. Ce qui limitera les rassemblements devant le bâtiment dans les services. Cela permettra aussi d’assurer un accueil individualisé" et donc plus efficace.

Le bâtiment administratif de la Population est situé à quelques dizaines de mètres de l’hôtel communal à proprement parler. Là, pas de désinfection prévue pour les visiteurs pour des raisons pratiques.

Concernant le personnel communal, la question de la possibilité du télétravail a été tranchée. Pour rappel, l’administration compte 1400 collaborateurs, dans les 700 enseignants ni les 900 policiers ni les 1400 membres du personnel du CPAS. "Pour le personnel communal, les fonctions permettant de travailler depuis son domicile ne sont pas nombreuses. Mais des règles et un cadre ont été établis."

Enfin, les trois marchés hebdomadaires sont maintenus, dans le respect des mesures édictées par le fédéral.