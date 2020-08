Coronavirus à Liège : une moyenne de 35 p.-v. notamment pour non-port du masque

La zone de police de Liège a indiqué, dimanche en fin d'après-midi, avoir dressé une moyenne de 35 PV relatifs au covid-19 vendredi et samedi. Un bilan provisoire, car tous les PV n'ont pas encore été encodés. Après une première phase de sensibilisation et d'information, la zone de police de Liège avait souligné, avant le week-end, que les contrôles et la répression allaient s'intensifier.

Dans la zone de La Batte et le piétonnier

Les agents ont donc dressé des PV à des particuliers pour non-port du masque dans une zone obligatoire comme La Batte ou le piétonnier et vers des établissements de l'horeca pour non-respect des heures de fermeture ou non-respect des mesures anti-covid.

"Un de ces établissements fait l'objet d'un rapport qui sera transmis à monsieur le Bourgmestre, qui statuera sur une éventuelle fermeture", a ajouté le porte-parole de la zone de police, qui précise : "Dans l'immense majorité, les Liégeois ont respecté les règles en matière covid, malgré une météo très estivale. Il n'y a pas eu de hausse sensible depuis les dernières mesures liées au dernier arrêté ministériel".