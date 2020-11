Coronavirus à Liège : nouvel appel à la mobilisation contre le couvre-feu et pour des mesures solidaires

Un nouvel appel à se mobiliser contre le couvre-feu a été émis en vue d'une action à Liège le samedi 28 novembre à 21h, selon le communiqué d'un groupe de citoyens transmis à Belga lundi. Environ 150 personnes avaient déjà répondu à un tel appel dans la Cité ardente le mardi 17 novembre.

L'appel à la manifestation vise le couvre-feu et non pas l'ensemble des mesures imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a précisé à Belga le groupe de citoyens. Ceux-ci encouragent le port du masque lors de la mobilisation samedi prochain dès 21h sur la place Saint-Lambert à Liège.

Les autorités ont démontré leur impréparation

Le communiqué déplore que "depuis presque une année maintenant, les autorités ont démontré leur impréparation et leur manque de volonté à lutter contre le virus Covid-19", citant entre autres le manque d'embauches et de formations dans les secteurs de la santé ou d'investissements massifs ou le trop peu de soutien pour les petits indépendants en difficulté.

"Nous invitons à s'intéresser aux initiatives de lutte et de solidarité qui existent près de chez soi et à vérifier comment les soutenir, à sortir sur le pas de sa porte à 22h, à se réunir sur les places publiques de nos quartiers et à partager de la chaleur, à rallumer nos feux, et à se rassembler ensemble", enjoint le communiqué.

Ce groupe de citoyens précise encore ne pas être un collectif et ne pas être apparenté au mouvement complotiste d'extrême droite, QAnon.