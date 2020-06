A Liège, la navette fluviale reprenait du service ce samedi. Une manière originale de parcourir la ville et de découvrir son patrimoine depuis la Meuse.

Coronavirus: à Liège, la navette fluviale a repris du service, avec des mesures sanitaires - © Tous droits réservés

"On l'a pris le dernier jour et on voulait être les premiers aujourd'hui. Chaque jour je regardais su internet quand ça allait reprendre...", expliquent ces retraités.

Ecoutez le reportage ci-dessous: