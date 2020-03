Coronavirus : à Charleroi la solidarité continue sous confinement

La camionnette blanche se stationne sur un parking du côté de l’Hélios à Charleroi. Des habitués font la file. Séparés d’un mètre cinquante par des traits au sol. Yves Losseau s’occupe aujourd’hui de la distribution des repas chauds qu’ils ont préparés à plusieurs bénévoles. La camionnette s’ouvre sur le côté et un toboggan bricolé permet de faire glisser les barquettes encore chaudes en évitant tout contact.

"On a dû négocier assez longuement avec la ville de Charleroi pour continuer notre distribution. Il fallait respecter les règles sanitaires", explique Yves Losseau. "Hier pendant notre distribution, la police est venue deux fois en cinquante minutes. Mais tout s’est bien passé. L’un d’eux nous a félicités pour notre travail." Règles respectées même si certains aimeraient encore pouvoir s’asseoir et manger ensemble pour discuter. Mais les bénévoles veillent. "Si on ne fait pas attention on va nous dire d’arrêter".

Le confinement c’est l’enfer pour les sans-abris

Et la solidarité reste plus que jamais nécessaire. A Charleroi, la Croix-Rouge ne distribue plus de colis et le Resto du Coeur se limite à des sacs de sandwichs et de victuailles. "Le confinement provoque deux problèmes. D’abord la mendicité est interdite puisqu’on leur demande de ne pas rester sur place et de circuler et ensuite la fermeture des cafés coupe l’accès qu’ils avaient aux sanitaires et à un endroit pour se poser et boire un verre."

A Charleroi, une association a gardé portes ouvertes avec des toilettes (à la Maison Pour Associations de Marchienne). Il y a aussi l’abri de nuit dans le hall omnisports réquisitionné. Mais il faut encore trouver des sanitaires quand on est à l’autre bout de la ville et de la nourriture. Heureusement, il reste la solidarité des Restos du Coeur et de citoyens anonymes pour leur donner un coup de main.