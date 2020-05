Coronavirus à Charleroi: la galerie Rive Gauche est prête à rouvrir!

Après la conférence de presse du Conseil National de Sécurité, tous les feux sont donc au vert pour les commerçants. Ils pourront bel et bien rouvrir dès lundi et recevoir les clients. C’est un moment très attendu par les patrons de magasins, mais aussi pour les galeries commerçantes, comme le Shopping Rive Gauche, qui reçoit chaque année plusieurs millions de visiteurs.

L’enjeu est de taille pour ce grand centre : il s’agit de tout mettre en œuvre afin de garantir la sécurité de chacun. "Nous nous sentons prêts", assure Anne-Sophie Gérard, responsable du marketing du centre commercial. "La seule inconnue, c’est le nombre de personne qui va se présenter, mais nous serons prêts à gérer, même en cas de grosse affluence".

De nombreuses mesures de sécurité

Les mesures prises sont nombreuses et bien connues déjà par les boulangers, grandes surfaces, boucheries, etc. Un sens giratoire est installé dans la galerie afin d’éviter de se croiser de trop près ; des lignes sont marqués au sol à l’approche des caisses ; il y a du gel hydroalcoolique aux entrées et le nombre de clients par mètres carrés sera limité.

Si des gens viennent à discuter les uns avec les autres, le garde pourra leur demander de sortir

Une mesure neuve, en revanche, concerne la durée maximum autorisée dans la galerie et dans les commerces : maximum 30 minutes par visite. "On souhaite vraiment que les clients réalisent uniquement des achats essentiels et ne s’attardent pas", explique Anne-Sophie Gérard. "Pour contrôler cela, des gardes vont tourner dans la galerie et faire en sorte que chacun reste mobile. Si des gens viennent à discuter les uns avec les autres, le garde pourra leur demander de sortir".

Le masque recommandé

Et les masques ? "Le port est fortement recommandé, et nous ferons de même avec les clients. Nous ne pourrons pas les obliger, mais nous communiquerons sur la nécessité d’en porter. Les employés, par contre, porteront le masque", répond Anne-Sophie Gérard.