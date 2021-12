Coronavirus à Bruxelles : une prime pour 710 ASBL et clubs sportifs

En cette période de crise sanitaire, 710 ASBL et clubs sportifs amateurs bruxellois bénéficieront d’une prime sport de la Cocof, la Commission communautaire française. Les premiers paiements ont été effectués par l’administration ce jeudi 23 décembre.

Pour rappel, en juin dernier, la ministre des Sports Nawal Ben Hamou (PS) débloquait un subside de plus de cinq millions d’euros pour aider les ASBL et clubs sportifs amateurs francophones "à relancer leurs activités. L’objectif était de leur octroyer une subvention forfaitaire de 40 euros par membre affilié en situation pré-Covid. Les ASBL et clubs sportifs amateurs avaient jusqu’au 30 septembre pour introduire leur demande auprès de l’administration de la Cocof", rappelle le cabinet de la ministre.

Ce secteur n’a pas pu bénéficier des différentes aides économiques

"Pendant de longs mois, les ASBL et clubs sportifs ont dû continuer à organiser les activités autorisées dans le respect de protocoles stricts et ce, sans bénéficier des recettes habituelles générées par les cotisations, les tournois, les stages ou l’activité de leurs buvettes. Cette aide financière vient donc à point nommé pour ce secteur qui n’a par ailleurs pas pu bénéficier des différentes aides économiques proposées par la Région, s’agissant pour la plupart de petites ASBL à mission socio-sportive qui ne disposent pas de numéro de TVA", précise par ailleurs Nawal Ben Hamou.

Dans le même temps, une aide de 350.000 euros a été accordée à 59 clubs et ASBL. Cette aide a été octroyée dans le cadre de l’appel à projets "Sport au Féminin 2022" dont le but est de développer des activités sportives à destination des femmes bruxelloises.