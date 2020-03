Coronavirus : A Bruxelles, une convention-type pour l'accueil des animaux des personnes hospitalisées

Que faire avec son animal lorsqu’on est hospitalisé ? Si la solidarité s’installe sur les réseaux sociaux où l’on voit fleurir des initiatives citoyennes qui proposent d’accueillir temporairement et gratuitement les animaux de compagnie, il n’y avait jusqu’ici rien pour encadrer ce type de pratique. Pour protéger les propriétaires et les accueillants et les soutenir, une convention type est désormais disponible.

" Lorsqu’une personne est hospitalisée, il est important de s’assurer que l’animal de compagnie puisse bénéficier de tous les soins nécessaires. Et je me réjouis de voir que la solidarité s’installe. Les Bruxellois offrent leur aide et leur accueil pour aider des personnes isolées et leurs animaux. Grâce à cette convention, nous allons pouvoir encadrer l’accueil des animaux au bénéfice de tous : propriétaire, accueillant et animal", explique Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois du Bien-être animal.

Cette convention détaille l’identité de l’animal, son comportement en différentes situations, les engagements des deux parties. Elle est disponible en ligne ici.