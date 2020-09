Coronavirus à Bruxelles : les bourgmestres se réunissent en urgence ce samedi pour prendre de nouvelles mesures

Et si les établissements HORECA étaient forcés de fermer à 22h ? C'est l'une des options sur la table des autorités bruxelloises. Des autorités qui s'inquiètent de l'évolution des chiffres à Bruxelles.

La situation épidémiologique est en effet très difficile à Bruxelles. Le taux de positivité y est de 9,5% : cela signifie que sur 100 tests, 9,5 sont positifs. C’est très largement au-dessus de la moyenne belge (4,4%). Sur une semaine, le nombre de cas par province a augmenté de 44% à Bruxelles. Même constat dans les hôpitaux, ça monte.

Il y a de l’inquiétude chez de nombreux responsables politiques. Raison pour laquelle une réunion se tient au plus haut niveau bruxellois, cet après-midi. Les bourgmestres devraient évoquer la situation de l’horeca (et une éventuelle fermeture plus tôt qu’actuellement) et le maintien du port du masque sur le territoire de la Région. Alors que le conseil national de sécurité avait décidé de lever l’obligation du port du masque en rue. Les Bruxellois pourraient donc revenir en arrière.

Ce sont les bourgmestres qui ont la main, via la prise d’arrêtés communaux. On s’attend à une décision unique, sur tout le territoire.

Ce sont les éléments sur la table. Il faudra attendre l’issue de la réunion pour voir quelles mesures seront finalement prises et la date d’entrée en vigueur.