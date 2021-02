Coronavirus à Bruxelles : le couac de la prime régionale Phoenix à destination des employeurs

La prime régionale Phoenix.brussels connaît ses premiers ratés. Annoncée en octobre dernier par le ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) et officiellement lancée début janvier, celle-ci doit permettre aux employeurs de bénéficier d’une aide financière de 500 ou 800 euros par mois s’ils engagent "des personnes récemment inscrites chez Actiris et/ou licenciés suite à la crise sanitaire" du coronavirus.

Cette aide concerne le travailleur domicilié en Région bruxelloise, engagé pour une durée de six mois minimum (ou sous CDI) et ayant son diplôme secondaire. Budget alloué à cette mesure phare du plan de relance : plus de 45 millions en 2021 et 2022.

15.000 demandeurs d’emploi hors critères

Tout récemment, entre le cabinet qui a imaginé la mesure et Actiris qui doit la mettre en pratique, la tension est montée. En cause, une interprétation erronée des critères d’attribution. 74.000 demandeurs d’emploi ont vu apparaître l’attestation "prime phoenix" dans leur dossier personnel. En d’autres termes : ils sont éligibles et peuvent donc faire valoir ce petit avantage auprès d’un éventuel employeur.

Mais voilà : pour 15.000 de ces 74.000 demandeurs, c’était une erreur. Ils n’entraient pas dans les conditions. "Nous avons pensé que la prime était destinée pour l’engagement des nouveaux chercheurs d’emploi et des anciens chercheurs, victimes également de la crise sanitaire", parce que confrontés à un marché du travail beaucoup plus tendu, explique Romain Adam, porte-parole d’Actiris. La prime concernait les inscrits chez Actiris depuis le 1er avril 2020 "et non uniquement au 1er avril 2020".

Conséquence, un rétropédalage et un mot d’excuse. La semaine dernière, les 15.000 malchanceux ont reçu un mail les avertissant du retrait des attestations erronées de leur dossier personnel.

85 demandes en près de deux mois

Après des échanges (tendus) entre le ministre Bernard Clerfayt et le directeur d’Actiris Gregor Chapelle, il est finalement décidé de délivrer la prime aux employeurs, pour des demandeurs d’emploi hors critères, si le contrat d’embauche est signé avant le 15 mars 2021 (jusqu’au 1er mars 2022 pour les autres). "Nous nous sommes rendu compte assez rapidement du problème. Un accord a été trouvé en bonne entente entre le cabinet et Actiris."

A qui la faute ? Difficile à dire. Au gouvernement et donc au ministre qui aurait du être précis dans son arrêté ? A Actiris qui est resté dans l’esprit de l’arrêté ?

En tout cas, en marge de ce couac, la prime Phoenix peine à séduire les employeurs. A ce jour, seulement 85 demandes ont été introduites. En date du 8 février, 47 dossiers ont été acceptés.

"La prime existe depuis près de deux mois. Il faut certainement lui laisser le temps de vivre. Il ne faut pas non plus oublier que les employeurs bénéficient également d’autres aides comme le chômage temporaire ou le droit passerelle. Mais il est important aussi que la prime Phoenix.brussels soit connue plus largement."