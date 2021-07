Coronavirus à Bruxelles: "La police bruxelloise a fait de l'excès de zèle au début du confinement "

C'était il y a un an et demi environ. Une éternité, diront certains. Les premières semaines de confinement, les premières mesures anti-covid. "Restez chez vous" était devenu la règle. Les rues de Bruxelles qui grouillaient habituellement de monde sont devenues désertes. En mars 2020, la Belgique va vivre au rythme des mesures anti-covid et la police devra sanctionner ceux et celles qui ne les respectent pas. Avec du recul, pour Bertrand de Buisseret, président du réseau des fonctionnaires sanctionnateurs, la police bruxelloise a fait de l'excès de zèle.

Des sanctions administratives communales

En région bruxelloise, dès les premières semaines du confinement, la police a eu recours à des sanctions administratives communales pour réprimer ceux et celles qui ne respectaient pas les mesures de confinement. Histoire de ne pas gonfler l'embouteillage déjà important de la justice bruxelloise. Ce sont du coup les communes qui ont traité ces procès-verbaux Covid. 16.000 procès-verbaux (SAC) en tout, entre mars et juin 2020, selon un décompte de Bertrand de Buisseret.

Ces procès-verbaux concernaient surtout des personnes qui circulaient dans l'espace public puisque les dossiers liés à la fermeture d'établissements ou à des récidivistes étaient eux pris en charge par le parquet de Bruxelles.

Et de l'avis de Bertrand de Buisseret, fonctionnaire sanctionnateur de la commune d'Ixelles et président du réseau bruxellois, la police bruxelloise a fait de l'excès de zèle. Des propos écrits dans la revue de Brulocalis, repérés par la Dernière Heure. Et Bertrand de Buisseret nous les confirme :

" C'est vrai que j'ai prononcé ces mots, tout en ajoutant que je me mettais à la place de la police et que ça n'avait pas du être facile, dans le sens où, les premières semaines surtout, les policiers ont été confrontés à de nombreuses difficultés comme tout le monde en Belgique. Ils ont été surpris par la rapidité de propagation du virus et la méconnaissance que l'on en avait. Mais effectivement, les premières semaines, les policiers - pas de manière uniforme et pas partout - ont sans doute eu 'la gâchette facile', ils ont dressé beaucoup de PV dont beaucoup n'auraient pas du l'être".

Des dossiers classés sans suite

Selon lui, 16.000 procès-verbaux ont été dressés dans le cadre de ces sanctions administratives communales, dont une bonne partie sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Il faut dire qu'à ce moment-là, on est au tout début de l'épidémie. Les mesures étaient très sévères. Les Bruxellois ne pouvaient pas sortir de chez eux, sauf pour des raisons professionnelles, avoir une activité physique, aller faire ses courses ou venir en aide à une personne vulnérable.

"Je me souviens que les personnes qui entraient à Ixelles étaient presque filtrées certains jours. Les voitures étaient arrêtées et les policiers demandaient, que venez vous faire? Et si elles n'étaient pas capables d'expliquer la raison, des personnes ont été verbalisées. Deux mois plus tard, quand je traitais le dossier, les gens avaient bricolé une explication ou avaient une "vraie" explication. C'était à nous de prendre notre responsabilité et de faire confiance à la bonne foi des gens. J'ai d'autres exemples, comme cette maman qui allaite son bébé sur un banc et qui se fait verbaliser parce qu'elle n'est pas en mouvement, le papa qui joue au football avec son fils en bas âge".

Cela dit, 16.000 n'est pas le nombre d'amendes imposées. Certaines ont été classées sans suite. Combien exactement? Difficile à dire. Peut-être un dossier sur trois. Du côté du parquet de Bruxelles aussi, plusieurs acquittements ont été prononcés. La police de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.