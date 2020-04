Coronavirus à Bruxelles : deux fois plus de tests dans les maisons de repos à partir du 20 avril

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le gouvernement bruxellois a annoncé la poursuite de la campagne de testing dans les maisons de repos (MR) et les maisons de repos et de soins (MRS) pour les deux semaines qui viennent. Le nombre de tests va une nouvelle fois doubler, passant de 4854 tests dans 31 maisons (cette semaine) à 9653 tests dans 55 maisons et six structures pour personnes handicapées (à partir de lundi 20 avril).

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : des tests pour tous les habitants et le personnel des établissements de santé, selon la taskforce

Le même nombre de tests se feront ensuite dans le reste des maisons et quelques autres structures pour personnes handicapées. "À la fin du mois, nos 139 MR-MRS et plus de 50 autres institutions seront testées", affirme le communiqué publié par le cabinet du ministre de la Santé Alain Maron. Pour rappel, plus de 20.000 tests sont mis à disposition de la région par le gouvernement fédéral. Ce vendredi, le cabinet d’Alain Maron annonçait que 3000 prélèvements avaient été réalisés (dans 25 maisons de repos) et que 364 résultats étaient disponibles, soit entre 48 et 72h après l’envoi au laboratoire.

Distribution et confection de masques

Le ministère rappelle que ces tests sont réalisés par des médecins coordinateurs, parfois épaulés par une équipe mise en place par les MR ou MRS. La Fédération des Maisons Médicales a également été appelée en renfort pour le testing, tout comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. "L’objectif est de tester tous les résidents et tout le personnel, précise le cabinet. Le testing en lui-même ne change rien à la qualité des soins ou à la survie des personnes testées, mais il permet de mieux organiser les soins et de mieux utiliser le matériel de protection."

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : moins de trois quarts de la capacité des tests utilisée à ce stade

Concernant d’ailleurs ce matériel, le ministre affirme qu’un million de masques de protection et 100.000 masques FFP2, ainsi que 10.000 visières et surblouses ont été obtenus par la région et sont en voie de distribution dans les maisons de repos. "Parallèlement, le gouvernement a soutenu la création rapide d’une capacité de production de masques artisanaux homologues en tissu et de blouses de protection lavables, avec l’appui de nombreux volontaires", note le cabinet d’Alain Maron, précisant que près de 100.000 masques ont été produits à ce jour. L’objectif est fixé à 300.000 masques.

Le cabinet précise également qu’il souhaite "humaniser" davantage le confinement pour les résidents des homes, notamment à travers le retour des visites "sous conditions très strictes", et à titre exceptionnel. Le contact avec les familles sera facilité par la distribution de tablettes, ajoute-t-il.