Coronavirus à Bruxelles : déjà plus de 1000 volontaires pour les centres de vaccination

Plus de 1000 Bruxellois se sont déjà inscrits sur la plateforme en ligne des collaborateurs des centres de vaccination de la capitale qu'a lancée vendredi dernier la Commission communautaire commune (Cocom), signale cette dernière mercredi soir. Le but de cette plateforme est de constituer une base de données de volontaires à appeler en cas de besoin.z

Les neuf centres actuels de vaccination bruxellois fonctionnent bien mais certains d'entre eux feront appel à des collaborateurs pour agrandir leurs équipes et les aider à vacciner dès que la capacité maximale de vaccination sera atteinte.

Les collaborateurs recherchés doivent avoir une formation adéquate: des médecins (actifs ou pensionnés), des infirmières, des sages-femmes, des étudiants infirmiers en 3e et 4e année ou en master de médecine, liste la Cocom. Sont aussi recherchés des pharmaciens pour préparer les vaccins et des stewards et du personnel administratif pour assurer le bon déroulement des opérations.

Pour professionnaliser le processus, la Cocom avait lancé vendredi une plateforme en ligne dédiée aux collaborateurs des centres de vaccination (https://vaccibrussels.beepleapp.eu/fr). Depuis lors, 1.637 Bruxellois qui avaient déjà depuis plusieurs semaines répondu à l'appel aux collaborateurs y sont repris et peuvent ainsi être contactés par les centres de vaccination. En deux jours seulement, 1.094 d'entre eux ont confirmé leur inscription et complété leur profil et disponibilités.