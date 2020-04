Coronavirus: à Bruxelles, d'anciens masques de pompiers transformés pour le personnel soignant

Les pompiers de Bruxelles, le CHU Saint-Pierre de Bruxelles et le FabLab de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) ont reconditionné d'anciens masques de protection des pompiers à destination du personnel soignant qui est première ligne contre l'épidémie de coronavirus. Les masques reconvertis sont d'anciens masques de l'équipe spécialisée dans les matières dangereuses des pompiers de Bruxelles (Team HAZMAT). "Grâce à une imprimante 3D, le FabLab a développé un connecteur qui permet de raccorder ces anciens masques à un filtre HMEF 1000. Les masques ainsi équipés permettent de filtrer 99% des virus, bactéries et champignons", indique dans un communiqué vendredi l'équipe multidisciplinaire formée par les pompiers de Bruxelles, le FabLab (atelier de fabrication numérique) de l'ULB et le CHU Saint-Pierre représenté par le Docteur Marc Decroly.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

"De fabrication robuste et durable, ces masques peuvent être désinfectés après usage et réutilisés. Ils sont bien sûr moins confortables que les masques de protection habituels, mais en temps de crise ils peuvent parfaitement être utilisés pour garantir la sécurité des personnels de soin et de secours", précise le communiqué.