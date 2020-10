Coronavirus à Bruxelles: cas de covid-19 à la prison de Saint-Gilles, la CGSP demande des mesures

Depuis le début de la crise sanitaire, on enregistre le 18ème cas de détenus positifs au coronavirus. Ce qui inquiète particulièrement les syndicats, c'est qu'il s'agit du premier cas de détenu qui se trouvait déjà en cellule au moment de sa contamination et plus d'un nouveau détenu qui entrait porteur du virus.

"Le détenu en question travaille au sein de la prison et a pu circuler dans l'établissement", explique Laurent Lardinois de la CGSP prisons. "La contamination a eu lieu en interne, donc on demande comme organisation syndicale que l'on prenne toutes les mesures pour protéger notre personnel et les détenus".

La CGSP demande que l’entièreté du personnel soit testé, et que l'on teste tous les détenus de l'aile concernée. "Nous ne voulons pas laisser filer la situation comme dans d'autres établissements où tout est bloqué pendant plusieurs jours". Il faudrait selon lui limiter les mouvements à l'intérieur de la prison.

Du côté de la direction, on reste serein: "la situation de notre maison d'arrêt reflète la situation à Bruxelles, nous respectons les règles sanitaires imposées".

Selon le syndicat, cette situation devient "catastrophique". "Le cadre est déjà insuffisant, il manque 30 agents et on doit rajouter les malades et les personnes qui sont en quarantaine".

Par ailleurs, huit détenus de la prison de Nivelles ont été testés positifs au coronavirus, a indiqué jeudi après-midi l’administration pénitentiaire. Les huit détenus sont actuellement à l’isolement au sein de la prison. Des tests sont en cours de réalisation pour les détenus proches de ceux qui ont été testés positifs.