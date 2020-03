Coronavirus: A Bastogne, les salons de coiffure fermeront tous ce lundi à midi

Le bourgmestre Benoît Lutgen a pris un arrêté dans ce sens. On observe à Bastogne un afflux de clients luxembourgeois, nombreux à traverser la frontière ces derniers jours, pour une petite coupe. C'est qu'au Grand Duché du Luxembourg voisin, les salons de coiffure sont fermés depuis le 15 mars dernier.

En Belgique, ils peuvent rester ouverts, en semaine et sous conditions. Notamment, il faut respecter la fameuse distanciation sociale. 1 mètres et demi de distance entre le coiffeur et le client. Impossible pour les coiffeurs, selon l'Union des coiffeurs de Belgique et la Fédération nationale des coiffeurs. Elles demandent au gouvernement de considérer leur activité comme du commerce et de les fermer. Plusieurs coiffeurs saisissent même la justice et mettent les autorités en demeure si aucune fermeture obligatoire n'est prochainement décrétée.